Derde verdachte aangehouden moordzaak rapper XXXTentacion

Muziek Publiek afscheid doodgeschoten XXXTentacion vindt woensdag plaats Fans die afscheid willen nemen van de maandag doodgeschoten Amerikaanse rapper XXXTentacion, kunnen dat woensdag doen in Florida. In het stadion van ijshockeyclub Florida Panthers in Sunrise wordt een afscheidsceremonie gehouden, zo heeft de familie van de twintigjarige muzikant aangekondigd.