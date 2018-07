Blink-182 treedt weer op na ziekenhuisopname Travis Barker

Barker werd in juni tot twee keer toe opgenomen nadat er meerdere bloedproppen in zijn lijf waren gevonden. Door de bloedproppen kreeg de muzikant last van huidinfecties en stafylokokken. De geplande optredens in het Palms Hotel & Casino in Las Vegas gingen door de afwezigheid van Barker niet door.

De drummer kreeg afgelopen week van zijn doktoren te horen dat hij weer mag optreden. Op Twitter meldde Barker dat hij de strijd van de bloedproppen heeft gewonnen. "Bloedproppen = 0, ik = 1 #Unbreakable."

Blink-182 doet in september een korte tour door Amerika. Eind oktober en begin november staat de band alsnog in Las Vegas om de acht shows in het gokparadijs in te halen, meldt Billboard.