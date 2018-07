Radioshow Tineke de Nooij bij Radio 5 van vijf naar twee dagen

Bert Haandrikman heeft een contract getekend bij Omroep MAX en verzorgt na de zomer van maandag tot en met donderdag de Radio 5-middagshow. De Nooijs Tinekeshow is straks op vrijdag en zaterdag te horen.

"Ik heb er heel veel zin in om vanaf september de middag in te luiden bij mijn nieuwe werkgever MAX op NPO Radio 5", meldt Haandrikman. "We gaan er een vrolijk programma van maken met leuke gasten en de beste muziek."

Omroep MAX-directeur Jan Slagter is blij met de "geweldige aanwinst voor NPO Radio 5". "Ik ben er trots op dat deze gelauwerde radiomaker vol enthousiasme de middaguren voor zijn rekening gaat nemen."

Vrije tijd

Volgens De Nooij mag haar publiek in de handen wrijven met Haandrikman. "De luisteraars boffen echt met Bert, zij kunnen van hem echt geweldige radio verwachten." De presentatrice is blij dat Haandrikman een aantal uren van haar overneemt. "Mijn grote liefde blijft radio maken, maar het is wel fijn om iets meer vrije tijd te hebben."

Die extra vrije tijd wordt De Nooij van harte gegund, zegt Slagter. "Ik ben blij dat ze te horen blijft bij MAX." De Nooij is verheugd dat haar show een dag in het weekeinde krijgt. "Hoe leuk is het dat ik nu ook op zaterdag te horen ben", zegt ze. "Ik kan op zaterdag echt uitpakken met gasten en live-muziek, daar kijk ik naar uit!"