Jan Versteegh onderzoekt rijkdom in nieuw programma

Rijk! is vanaf 13 september elke donderdagavond te zien op NPO 3, maakte de omroep dinsdag bekend.

"Ik heb het idee dat steeds meer mensen rijk worden als doel in het leven hebben. Hoe je rijk wordt is secundair, als je het maar wordt", legt Versteegh uit. "Kennelijk is het idee dat geld echt de sleutel is tot geluk. Ik ga op zoek naar het hoe en waarom en kijk vooral of ik zelf ook rijk kan worden."

Versteegh, die eerder al uitzocht hoe grote bedrijven belasting ontduiken, probeert op allerlei manieren binnen te lopen. Van gokken tot gouden handel en van aandelen tot start-ups.