'Doutzen Kroes bezig met nieuwe filmrol'

"Ja, er loopt wel iets", verklapt het model in De Telegraaf. "Ik mag daar nog niets over zeggen, maar het wordt wel heel leuk weer."

De 33-jarige Kroes laat verder nog niks los over het project, maar zegt na haar acteerdebuut in Nova Zembla in 2011 en haar rol in Wonder Woman (2017) de smaak te pakken te hebben.

"Ik vind alles van acteren leuk, zelfs het wachten in de trailer. Wat ik met Wonder Woman heb gemerkt, is dat we op de set in Italië echt een soort familie vormden. Dat voelde zo bijzonder. De fashionwereld waarin ik zit, is best vluchtig. Met shoots ben je binnen één of twee dagen klaar, terwijl je met een film op zijn minst drie, vier weken aan het draaien bent. Daar kun je je echt in onderdompelen."