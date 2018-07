Overleden Soundgarden-frontman Chris Cornell krijgt standbeeld in Seattle

De oprichter van de band Soundgarden is geboren en opgegroeid in de stad waar begin jaren negentig veel soortgelijke rockbands, waaronder Nirvana en Pearl Jam, vandaan kwamen en doorbraken.

Cornell maakte in mei 2017 op 52-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Hij werd bekend als frontman van Soundgarden en was later ook lid van de band Audioslave.

Het bronzen beeld wordt op 29 augustus onthuld en komt bij het Museum of Pop Culture in de Amerikaanse stad te staan. Het nieuws werd op de dag dat hij 54 jaar zou zijn geworden bekendgemaakt door zijn weduwe Vicky, meldt The Hollywood Reporter.