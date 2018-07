Doodgeschoten rapper XXXTentacion had 50.000 dollar op zak bij overval

Hij had het geld verstopt in een Louis Vuitton-tasje in zijn auto, blijkt volgens CNN uit rechtbankstukken.

De rapper, wiens echte naam Jahseh Dwayne Onfroy luidde, had het geld gepind voordat hij naar een motordealer in Deerfield Beach reed. In deze plaats, ten noorden van Miami, werd hij op 18 juni neergeschoten. Een auto zou hem op de weg hebben afgesneden toen hij de winkel verliet.

De Amerikaanse politie verdenkt vier mannen van de moord op XXXTentaction. Naast moord worden ze beschuldigd van een gewapende overval met een vuurwapen. Twee van hen zitten in hechtenis. De politie vermoedt dat de rapper het slachtoffer is geworden van een roofoverval.

Platendeal

XXXTentacion, die twintig jaar oud was, gold als een groot talent. Enkele weken voor zijn dood tekende hij nog een platendeal ter waarde van 10 miljoen dollar.

De rapper zou bij Empire hebben getekend. De oprichter van dat muzieklabel, Ghazi Shami, zei dat er "een aanzienlijke hoeveelheid nieuw materiaal" beschikbaar is voor de plaat. Het album zal niet voor oktober uitkomen.