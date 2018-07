Die Hard is volgens Bruce Willis geen kerstfilm

Dat zei de 63-jarige Willis volgens The Hollywood Reporter tijdens de opnamen van zijn Roast op Comedy Central afgelopen zaterdag. Het programma wordt eind deze maand uitgezonden in de Verenigde Staten en is ook in Nederland te zien op Comedy Central.

Die Hard uit 1988 geldt als een van de beste actiefilms aller tijden. Willis speelt een New Yorkse agent die tijdens kerst een personeelsfeest van zijn vrouw in Los Angeles bezoekt. Duitse terroristen (onder wie de Britse acteur Alan Rickman) gijzelen de wolkenkrabber waar het feest plaatsvindt en John McClane is de enige die de gijzelaars kan redden.

De film, gefilmd door de Nederlandse cameraman Jan de Bont, zette een trend. In de jaren negentig volgden tientallen films met een soortgelijk thema.

Overigens is Die Hard-scenarist Steven E. de Souza het niet met Willis eens. Eind vorig jaar zei hij Die Hard wél als kerstfilm te zien.