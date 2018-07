Bandleden Pussy Riot krijgen 15 dagen cel voor bestormen veld WK-finale

Dat maakte Pussy Riot bekend via zijn eigen Facebookpagina. Het gaat om Veronika Nikulshina, Olga Kurachova en Pyotr Verzilov. Nikulshina en Verzilov krijgen ook een verbod om sportevenementen te bezoeken.

Of de vierde demonstrant die zondag het veld op ging dezelfde straf krijgt, is nog niet duidelijk. Nikulshina was maandag de eerste die voor de rechter moest verschijnen, daarna volgden Kurachova en Verzilov. Eerder werd gemeld dat de Moskouse politie het incident met een boete zou afdoen.

De vier bandleden van Pussy Riot zeggen de hele nacht te hebben doorgebracht op het politiebureau. "Zonder eten, zonder de mogelijkheid om te slapen of te douchen", schreven zij op Facebook. De band zegt ook dat hun advocaat lange tijd geen toestemming kreeg hen te bezoeken.

Pussy Riot wilde met de actie de aandacht vestigen op mensenrechtenschendingen in Rusland. De groep botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten. Zo werd in 2012 een dienst in een kathedraal in Moskou verstoord met een 'punkgebed', waarbij Vladimir Poetin werd bekritiseerd.