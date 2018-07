Xander de Buisonjé heeft 'zweten, dampen en stampen' op podium nodig

Het maakt De Buisonjé niet uit wie zijn publiek is, het gaat hem om de wisselwerking. "Of dat nu voor een bedrijf is voor tachtig man, een hockeyclub of in de Ziggo Dome met Holland Zingt Hazes."

De 44-jarige zanger is met tal van projecten bezig. "Er gebeurt altijd veel in mijn hoofd", zegt hij tegen het AD. Hij werkt naar eigen zeggen aan nieuwe muziek om zijn "trouwe Volumia!-fans tegemoet te komen".

Hij werkt ook aan een nieuw concept dat Xander & Friends heet. Hij is bezig met de voorbereidingen op Holland Zingt Kerst en is producer van de Haagse band Cookhouse.

En hoewel hij van optreden houdt, wil hij er niet afhankelijk van worden. "Dat ik niet op m'n 55e per se het podium op moet, omdat ik het anders financieel niet red."