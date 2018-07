Pierre Bokma en Hannah Hoekstra samen in tragikomische film

Janssens kwam voor de titelrol 17 kilo aan. "Tim suggereerde dat ik misschien wat zou kunnen verdikken om zo op een of andere manier in een ander lichaam terecht te komen, waarbij ik mezelf als het ware niet meer zou herkennen en ook fysiek 'de Patrick' zou worden. Dat heeft gewerkt. Deze rol mogen spelen is een geweldige uitdaging", zegt de Vlaamse acteur.

De film speelt zich af in 1985. Er wordt hoofdzakelijk in het Nederlands gesproken, met hier en daar ook Frans en Engels. Patrick is de klusjesman op de naturistencamping van zijn vader. Hij voert getrouw de taken uit die de campinggasten van hem verlangen. De tijd die overblijft, spendeert hij aan zijn hobby, het ontwerpen en maken van meubels. Wanneer Patrick op een dag zijn favoriete hamer kwijtraakt, begint hij aan een zoektocht die hem tot in de verste uithoeken van de camping brengt.

Er zijn verder rollen weggelegd voor Jan Bijvoet (Borgman), Ariane Van Vliet (Vele hemels boven de zevende), Josse de Pauw, Frank Vercruysse, Katelijne Damen, Tine Van den Wyngaert en Boulie Lanners. Ook de Nieuw-Zeelandse acteur Jemaine Clement (Flight of the Conchords) is van de partij.

Peaky Blinders

Tim Mielants regisseerde tv-series, waaronder het derde seizoen van de BBC-reeks Peaky Blinders. "In de zomer van 1985 verbleef ik met mijn ouders op een naturistencamping in de Pyreneeën. Die reis zou me voor altijd bijblijven. De naaktheid op de camping stelde niets voor in vergelijking met de verwarrende situaties die ik er meemaakte en de vreemde figuren die er mijn pad kruisten", zegt Mielants.

Paradiso Filmed Entertainment brengt de film in 2019 uit in de Nederlandse bioscopen. De opnames zijn deze week begonnen.