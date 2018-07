Bruno Mars onderbreekt concert in Glasgow vanwege brand

De oorzaak was vuurwerktechniek, meldt de BBC woensdag. De brand was binnen acht minuten onder controle. Na terugkeer op het podium zong Mars a capella: "We burned the stage down in Glasgow."

"Tijdens de Bruno Mars-show was er een incident met de podiumverlichting, waardoor de show tijdelijk werd stilgelegd. Dankzij het snelle handelen van ons podiumteam, werd er snel op het incident gereageerd. Daardoor kon de show veilig doorgaan", zei een woordvoerder van de concertorganisatie.

Op 14 juli zal Bruno Mars het Europese deel van zijn 24K Magic World Tour in Londen besluiten.