Cabaretier Jasper van Kuijk maakt komend seizoen geen nieuwe voorstelling

"Ik heb er lang over nagedacht, maar ik moet even een jaar wat ruimte", schrijft hij op zijn website. "In mijn hoofd en in mijn leven." Na het vrije jaar wil Van Kuijk terugkomen met een nieuwe show.

De cabaretier won in 2010 het Cameretten Festival. Daarvoor maakte de Hagenaar deel uit van de groep Delfts Blok, die in 2001 het Groninger Studenten Cabaret Festival won. "Ik heb de afgelopen negen jaar onafgebroken in de theaters gestaan met vier cabaretprogramma's. En daarnaast bleef ik parttime bij de TU Delft werken en schreef een wekelijkse column voor de Volkskrant."

Hierdoor, en door een druk gezinsleven, bleven andere projecten liggen. Nu gaat Van Kuijk een boek schrijven en werkt hij aan de ontwikkeling van een televisieprogramma. Komend seizoen speelt hij nog wel een reprise van zijn nieuwe show Janus.