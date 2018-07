International Film Festival Rotterdam steunt hongerende regisseur Oleg Sentsov

De opbrengsten van de film die Sentsov in 2012 in Rotterdam presenteerde, worden geschonken aan de vrienden en familie van de regisseur die de financiering van zijn proceskosten regelen.

Sentsov is inmiddels bijna zestig dagen in hongerstaking. Hij protesteert daarmee voor zijn behandeling door de Russische overheid. De regisseur werd in 2014 gearresteerd nadat hij kritiek had geuit op de annexatie van de Krim.

De Russische overheid klaagde hem aan voor terrorisme en veroordeelde hem tot twintig jaar cel. Hij zit vast in een strafkolonie in Siberië.

De Europese Unie, vrijwel alle mensenrechtenorganisaties en honderden internationale collega’s van Sentsov hebben er bij de Russische president Vladimir Poetin op aangedrongen om Sentsov vrij te laten. De European Film Academy liet eerder deze week weten dat het zeer slecht gaat met Sentsovs gezondheid.

Zijn advocaat liet vorige week weten dat de regisseur meer dan vijftien kilo is afgevallen en dat hij erg zwak is. De Russische overheid heeft laten weten dat het vergrijp waarvoor Sentsov is veroordeeld, te ernstig is om clementie te overwegen.