Reese Witherspoon krijgt eigen interviewprogramma

Volgens People is de show Shine on With Reese vanaf 17 juli te zien op het nieuwe Amerikaanse on-demandkanaal Hello Sunshine Video On Demand.

Iedere week verschijnt een nieuwe aflevering. Onder anderen Dolly Parton, Pink en Ava DuVernay behoren tot de gasten die langskomen in de show.

Shine on With Reese wordt geproduceerd door Hello Sunshine, het productiebedrijf dat door Witherspoon is opgericht. Hello Sunshine richt zich op het maken van content waarin vrouwen centraal staan.