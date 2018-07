Misdaadserie over Sigmund Freud in de maak

De Oostenrijkse reeks draagt de naam Freud en is de tweede Duitstalige Original van Netflix na Dark. Netflix werkt voor Freud samen met de Oostenrijkse omroep ORF. Het is de eerste Original uit het Alpenland, schrijft The Hollywood Reporter.

Sigmund Freud werd geboren in 1856 en studeerde in Wenen. Hij wordt gezien gezien als de grondlegger van de psychoanalyse. De achtdelige serie vertelt het verhaal over de jonge Freud die als psycholoog in 1886 samen met oorlogsveteraan en politieagent László Kiss en het medium Fleur Salomé op zoek gaat naar een mysterieuze seriemoordenaar.

De opnames beginnen dit najaar en volgend jaar moet de serie te zien zijn op Netflix.