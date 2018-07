Jersey Shore niet meer welkom op thuisbasis Seaside Heights

Een woordvoerder van de gemeente laat aan Us Weekly weten dat het geen filmvergunning aan MTV heeft gegeven, omdat het programma niet overeenkomt met het gewenste imago van het plaatsje als familiebestemming.

"Realitytelevisie leeft op conflicten, drama en onvoorspelbaarheid. En in het geval van Jersey Shore werd Seaside Heights een personage in de show. Dat is anders dan andere filmactiviteiten, waarbij de oceaan, het strand en de pier alleen als achtergrond dienen."

De gemeente maakte één uitzondering; de cast heeft afgelopen maand kort op de pier gefilmd, waar de personages kwamen kijken hoe die is opgeknapt na de schade die orkaan Sandy in 2012 veroorzaakte. MTV organiseerde destijds een inzamelingsactie om twee deels verwoeste pieren te herstellen. Als dank daarvoor mocht de zender twee dagen in het gebied filmen, daarna zijn de opnames verkast naar het plaatsje Wildwood, zo'n 150 kilometer verderop.

Het eerste, derde, vijfde en zesde seizoen van Jersey Shore werden in en rond een vakantiehuis van de cast in Seaside Heights opgenomen. Het tweede seizoen vond in Florida, en het vierde in Italië plaats. De terugkeer van Snooki, Pauly D, JWoww, The Situation, Ronnie, Vinnie en Deena in Family Vacation eerder dit jaar werd in Miami gefilmd.