Oud-presentator Hans van der Togt speelt in film Kras Lot

Volgens De Vries was Van der Togt direct positief over de rol, hoewel hij eerdere aanbiedingen voor films afsloeg. "Hans deed bij mij niet zo moeilijk. Hij was direct enthousiast en we hebben ondertussen regelmatig contact gehad over het script."

Kras Lot gaat over een echtpaar dat verslaafd is aan krasloten. Het krassen van loten blijkt nog het enige te zijn dat het paar enigszins bij elkaar houdt. Als een van de twee een prijs wint, drijft dat het stel nog verder uit elkaar. De film gaat op 12 november in première in Vlissingen.

Van der Togt presenteerde acht jaar lang Rad van Fortuin, maar was daarna nog amper op televisie te zien. In 2016 gaf de oud-presentator een veelbesproken interview waarin hij vertelde met eenzaamheid te kampen.