Joop Zoetemelk voelt zich buiten schijnwerpers het prettigst

"Laat mij maar buiten de schijnwerpers, daar voel ik me het prettigst. Tijdens de Tour gaat de telefoon een paar keer per dag. Als ik toevallig in Nederland ben en de setting bevalt me, dan ga ik, maar ik houd het meestal af", aldus de 71-jarige Zoetemelk in gesprek met de VARAgids.

De oud-wielrenner snapt wel dat de Tour de France, die dit jaar op 7 juli start, zo populair is bij een breed publiek. "Hij wordt in de vakantieperiode verreden en dan zijn veel mensen in de gelegenheid om de ronde te bezoeken en te volgen. Qua aandacht en waardering gaat er ook voor een wielrenner niets boven de Tour. Dat ik de Tour heb gewonnen, weten mensen wel, maar weinigen weten dat ik ook de Vuelta won."

Zoetemelk heeft zelf niet de neiging om thuis te blijven om een etappe op televisie te bekijken. "Zelfs niet voor een mooie Alpenrit. Misschien verandert dat als Tom Dumoulin goed rijdt. Het zal moeilijk voor hem worden, want er zit maar één korte tijdrit in en dat is niet in zijn voordeel. Hij zal voor een paar etappes gaan en voor de top vijf, maar hij is zeker niet kansloos voor de eindzege."