Jan-Willem Roodbeen tevreden over eerste ochtendshow op Radio 2

"We hebben onwijs genoten", aldus Roodbeen (41). "Radio maken is het mooiste wat er is en dit tijdstip is echt fantastisch."

Ook is de dj tevreden over de inhoud van de show. "De muziek was goed, de informatie was leuk, de luisteraars waren ontzettend lief. Dus laat de volgende maar komen!"

Ook voor side-kick Jeroen Kijk in de Vegte voelde het goed. "Het voelde echt alsof het aflevering 238 was of zo."

Het duo nam de ochtenduren over van Gerard Ekdom, die vanaf september een ochtendshow presenteert op Radio 10. Tips kreeg Roodbeen niet van zijn voorganger. "Hij heeft wel gedreigd om middenin de nacht appjes te sturen om me wakker te houden. Dat heb ik namelijk toen hij begon stelselmatig gedaan", lacht de dj.

"Maar nee. We kregen wel felicitaties vlak voor de show, dus hij was er vroeg voor uit zijn bed gegaan, echt een topcollega. Geen tips, maar wel heel veel steun, echt heel leuk."

Stinkende best

Ook zonder appjes van Ekdom lag Roodbeen afgelopen nacht wakker. "Ik heb meer gezweefd dan geslapen. Het enige waar ik aan kon denken was: wanneer gaat die wekker? Die ging gelukkig om 03.45 uur. Ik heb alleen maar liggen stuiteren, dat doe ik nog steeds trouwens."

Over de concurrentie, straks ook van Ekdom, maakt Roodbeen zich geen zorgen. "Ik denk dat dit de leukste tijd is om met een nieuwe ochtendshow te beginnen. Ik kan me niet herinneren dat er in de recente radiogeschiedenis zo veel ochtendshows op hetzelfde moment veranderden. Wij zijn nu begonnen, straks Gerard, Edwin Evers gaat weg in januari en niemand weet welke kant het opgaat. Wat wij gaan doen is ons stinkende best en het beste ervan hopen."