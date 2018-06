Belastingadviseur Frank B. zegt Headhunterz niet tot fraude aangezet te hebben

De internationaal vermaarde dj had de fiscalist gedagvaard vanwege de enorme financiële schade die hij door adviezen van B. zou hebben geleden.

De FIOD viel in maart het kantoor en de woning van B. binnen. Aanleiding was de verdenking dat hij Nederlandse muzieksterren, onder wie dj's, op papier naar belastingparadijzen liet verhuizen om belasting te ontduiken.

Een van hen was Willem Rebergen, bekend als Headhunterz. Die vorderde vrijdag tonnen schadevergoeding van B. en twee van diens voormalige werkgevers.

Linda de Mol

De belastingadviseur had vooral dj's als Afrojack en Tiësto als klant. Ook Linda de Mol en Patricia Paay deden al jaren zaken met B.

De Mol liet eerder aan Quote weten dat de adviseur meer dan 25 jaar haar financiële zaken regelt en lid is van de raad van toezicht van haar stichting. Paay vertelde deze week in De Telegraaf dat zij door B.'s toedoen twee ton schuld had.

In een reactie op de beschuldigingen aan zijn adres liet de fiscalist in een persbericht weten "verbijsterd" te zijn over de aantijgingen.