Poprockband Kensington krijgt eigen penning vanwege tienjarig jubileum

Met een historische slingerpers verricht Kensington op 14 juli de ceremoniële eerste slag. Dat doet de Utrechtse band in de Johan Cruijff Arena, waar de band die zaterdag een uitverkocht concert geeft.

Casper Starreveld, gitarist van de Utrechtse band, reageerde bij De Coen en Sander Show bijzonder blij. "Het is een heel exclusief product, we zijn supervereerd en vinden het vet dat wij nu een munt hebben. Dat is toch echt belachelijk?"

Op de voorkant van de penning staan de vier bandleden Casper, Jan Haker, Eloi Youssef en Niles Vandenberg. In de rand van de penning is de bandnaam en het jaartal 2018 tweemaal gegraveerd. Op de achterkant staat het logo van de band. De penning is ontworpen door Juan José Sánchez Castaño en kost 9,95 euro.

Kensington kreeg eerder dit jaar ook de Popprijs. Die prestigieuze prijs heeft de Utrechtse band te danken aan onder meer tien keer een uitverkochte Ziggo Dome, talloze awards, platina singles en albums.