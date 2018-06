NPO-voorzitter zegt dat 'alle kijkers' bezuinigingen omroep gaan merken

Rijxman liet dit weten nadat minister Arie Slob (Media) de plannen van de omroepen onder ogen kreeg en hen vervolgens waarschuwde dat zij eerst hun reserves moesten aanspreken voordat zij gaan bezuinigen op programma's.

Door het ingekorte omroepbudget van Slob heeft de NPO volgend jaar ongeveer 60 miljoen euro minder te besteden.

De NPO wil vooral uit de geldzorgen komen met bezuinigingen op programma's en zegt dat de inzet van reserves niet voldoende is om het aangekondigde tekort te compenseren. "Daarom hebben wij ook om een structurele oplossing gevraagd", aldus Rijxman.

"De eenmalige inzet van reserves zal niet kunnen voorkomen dat we hard moeten ingrijpen in onze programmering. Dit zullen alle kijkers en luisteraars merken", waarschuwt Rijxman. "Van de allerkleinsten tot de alleroudsten, zowel overdag als in de avond. Dit raakt de pluriformiteit van ons bestel en gaat ten koste van werkgelegenheid, bij de publieke omroep en de creatieve mediasector."

De minister wil met de NPO in gesprek over het bezuinigingsplan. Met de omroepen zijn afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over welk publiek zij moeten bedienen, en die mogen niet in de knel komen.

De bewindsman houdt er rekening mee dat de reclame-inkomsten dit jaar nog meer tegenvallen dan al gedacht. Maar dat wil hij niet doorberekenen aan de omroep, omdat die al hard wordt geraakt.

Brandpunt

Vorige week gingen er geruchten dat het actualiteitenprogramma Brandpunt+ verdwijnt door de voorgenomen bezuigingen. Volgens de NPO staat hier echter nog niets over vast, meldde Frans Klein, directeur Video bij de NPO.

"We zijn net gestart met gesprekken met de omroepen over de uitwerking van de plannen voor 2019 en de vernieuwing van de programmering. Over de exacte invulling daarvan praten we de komende weken verder", luidt de reactie van de NPO.

Eind mei meldde het AD dat Jinek en Pauw per volgend jaar om 22.30 uur worden uitgezonden, omdat er dan een programma minder nodig is in het schema. Als gevolg hiervan zou EenVandaag verhuizen van NPO 1 naar NPO 2.