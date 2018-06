Kasper van Kooten weer met Danspaleis van Kooten het podium op

De acteur richtte in 2013 met het Tobacco Theater in Amsterdam Danspaleis Van Kooten op, met een knipoog naar het werk van zijn grootvader die in de jaren vijftig op Scheveningen Palais de Danse leidde. Twee seizoenen lang brachten Kasper en zijn band danceclassics uit de jaren zeventig, tachtig en negentig.

"Op het hoogtepunt stonden we in het Vondelpark Openluchttheater met onze zweetbandjes en beenwarmers voor een menigte van drieduizend man te spelen", zegt Van Kooten.

Hij introduceert dit jaar ook een nieuwe variant: Danspaleis The Movies. Deze show draait om de best dansbare film- en tv-muziek, waarbij Van Kooten korte anekdotes over scènes, acteurs en popsterren vertelt.

"Oldskool dansmuziek en goede verhalen, dat is eigenlijk waar dit allemaal om draait", besluit de cabaretier.