Wapen Han Solo uit Return of the Jedi brengt bijna half miljoen euro op

Han Solo's zogenoemde Blaster was het topstuk van de veiling. Het rekwisiet kwam uit de persoonlijke collectie van regisseur James L. Schoppe, die onderdeel was van het productieteam van de Star Wars-film. Volgens het veilinghuis is het scifi-pistool gekocht door het museum Ripley's Believe It or Not, schrijft The Hollywood Reporter.

Naast het wapen van Han Solo, gespeeld door Harrison Ford, ging een Blaster van een Imperial Scout Trooper, een soldaat uit Star Wars, onder de hamer. Deze bracht 90.625 dollar op.

Een ander opvallend stuk was een volledig Superman III-kostuum, ooit gedragen door acteur Christopher Reeve. Dit wisselde voor 200.000 dollar van eigenaar.

Vorig jaar bracht een R2-D2-droid, een robotpersonage uit de filmreeks, bij een veiling 2,76 miljoen dollar op.