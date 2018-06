Reggae-ster Jimmy Cliff 22 juli voor het laatst te zien in Nederland

Het optreden is onderdeel van de afscheidstournee van Cliff. De zeventigjarige zanger kondigde eerder dit jaar aan te stoppen met optreden na deze tournee.

Cliff, wiens echte naam James Chambers is, brak in de jaren tachtig en negentig internationaal door met nummers als Reggae Night, Wild World, The Harder They Come en Hakuna Matata. Hij won diverse Grammy Awards en werd in 2010, als tweede reggae-artiest na Bob Marley, opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.

Reggae Rotterdam Festival vindt dit jaar voor de tweede keer plaats in Rotterdam. De organisatie maakte eerder al bekend dat Black Uhuru, Yellowman, Collie Buddz, Richie Spice, Mr Vegas, Chaka Demus & Pliers en Popcaan ook op zullen treden.

De kaartverkoop is reeds van start gegaan.