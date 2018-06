Auto Terugkeer van de DeTomaso Pantera aanstaande AMSTERDAM - Bij de komst van een nieuw merk is het feest, bij de terugkeer van een merk als De Tomaso kan de vlag helemaal uit. Domper op de feestvreugde is dat de Deauville geen schoonheid is, maar als de geruchten over de terugkeer van de Pantera waar zijn, is dat snel vergeten.