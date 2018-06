Nieuw album Nielson verschijnt in september

Nielson is met de nieuwe single, en straks met het nieuwe album, een nieuwe weg ingeslagen. De zanger brak door met energieke en opgewekte nederpop, maar Doen, durven of de waarheid klinkt volgens hem anders: elektronisch, volwassen en internationaal.

Zelf zegt hij in een verklaring dat hij in zijn muziek persoonlijker wil worden en daarin meer over zichzelf wil vertellen. "Ik ben er klaar voor om te laten zien wie ik echt ben, wat ik belangrijk vind."

Over Diamant zegt Nielson dat "kwetsbaarheid zijn kracht is geworden". Nielson zegt zijn ziel volledig bloot te leggen in zijn muziek: "Alles wat ik heb, zit hierin. Het is nooit mijn doel geweest om beroemd te worden, ik hou mijn privéleven graag privé. Maar als je luistert naar Diamant, weet je precies wie ik ben."

De artiest werd bekend na zijn deelname aan De Beste Singer-Songwriter van Nederland in 2012. Sindsdien heeft hij twee albums uitgebracht Zo Van Ah Yeah (2014) en Weet Je Wat Het Is (2016).