Fran Drescher in gesprek over terugkeer The Nanny

"Er wordt over gepraat", vertelde de zestigjarige actrice, die de hoofdrol vertolkte in de serie, aan Entertainment Tonight.

Veel wil Drescher er verder niet over kwijt. "Peter en ik werken samen aan een groot project. Het wordt fantastisch voor de fans, maar ik kan er nog niet veel over zeggen. Het wordt groots." Drescher en Jacobson waren jarenlang getrouwd. Na hun scheiding maakte Jacobson bekend dat hij op mannen valt.

Als de serie inderdaad een vervolg krijgt, ziet Drescher voor haar personage een meer maatschappelijk betrokken rol. "Ze houdt zich waarschijnlijk bezig met zaken waar Fran Drescher zich ook mee bezighoudt, zoals milieuproblemen en gezondheidszorg. Ze doet haar grote mond open voor het grotere goed."

The Nanny was losjes gebaseerd op Dreschers eigen leven en haar jeugd in de New Yorkse wijk Queens. In de serie, die in de Verenigde Staten werd uitgezonden tussen 1993 en 1999, speelde Drescher een kinderjuffrouw die terechtkomt in het gezin van een Engelse theaterproducent en zijn drie kinderen. De serie werd ook in Nederland uitgezonden.