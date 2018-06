Willem Nijholt op 83-jarige leeftijd weer even het theater in

Nijholt is een van de deelnemers aan De Indië Monologen, een theateravond met Nederlands-Indië als centraal thema. Het is tien jaar geleden dat Nijholt, die eerder dit jaar te kennen gaf niet meer op te willen treden, live op een podium te zien was.

In de voorstelling geven meerdere mensen die een link met Nederlands-Indië hebben hun persoonlijke visie op de geschiedenis van de voormalige Nederlandse kolonie. Elke avond verschijnt een andere combinatie van deelnemers aan het project op de planken. Behalve Nijholt doen ook onder anderen Yvonne Keuls, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort en Eric Schneider mee.

De Indië Monologen is een initiatief van Theaterbureau De Mannen, het productiehuis van Olivier Schneider, een van de zoons van Eric Schneider. De voorstelling staat volgend seizoen gepland, omdat het dan zeventig jaar geleden is dat Indonesië onafhankelijk werd. In Nederland wonen nog steeds twee miljoen mensen met een Indische achtergrond.

De première vindt plaats op 8 oktober in De Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De voorstelling is daarna tot mei 2019 te zien door heel Nederland.