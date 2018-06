Musical over Michael Jackson over twee jaar op Broadway

De musical moet in 2020 op Broadway in première gaan, schrijft Rolling Stone.

De musical heeft nog geen titel. Wel is al bekend dat hits als Thriller, Smooth Criminal, Beat It en Don't Stop 'Til You Get Enough voorbijkomen in het stuk.

Het script voor de musical komt van Lynn Nottage, die eerder prijzen won voor de toneelstukken Ruined en Sweat. De regie en choreografie zijn in handen van Christopher Wheeldon, die een Tony Award won voor beste choreografie met An American in Paris.

Eerder werden over Jackson twee Cirque du Soleil-shows gemaakt: Michael Jackson: The Immortal World Tour en Michael Jackson: One. De zanger overleed in 2009 op vijftigjarige leeftijd, vlak voor zijn geplandeThis Is It-tour.