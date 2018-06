Oprah Winfrey volgens Bloomberg een van de 500 rijkste mensen

Economie Oprah Winfrey verkoopt aandelen Weight Watchers Oprah Winfrey heeft een deel van haar belang in dieetbedrijf Weight Watchers van de hand gedaan. De tv-persoonlijkheid benadrukte echter wel dat ze nog steeds erg gelooft in die onderneming. De stap is volgens haar puur bedoeld om haar beleggingen wat meer te spreiden.