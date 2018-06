Lil' Kleine beëindigt optreden na paar minuten vanwege bierdouche

"Ik ga jullie een mop vertellen", zei Lil' Kleine volgens het AD tegen de drieduizend toeschouwers voor hij opstapte. "Ik sta hier dertig seconden en heb 15.000 euro verdiend."

Een woordvoerder van de Zomerfeesten Hengevelde zei net na het voorval even te moeten bijkomen. "Er kwamen veel fans speciaal voor Lil' Kleine. We hadden al meer beveiligers ingezet, maar het is heel lastig om hier tegen op te treden. Het kan toch niet zo zijn dat we in Hengevelde geen artiesten met deze bekendheid kunnen boeken zonder dat ze worden overgoten met bier."

Volgens de woordvoerder werd flink wat geld betaald voor de komst van de rapper. "Het lijkt me niet dat we nog iets van de gage van de zanger terugzien. We zullen ook goed moeten nadenken hoe we dat biergooien aan moeten pakken, want dit kan natuurlijk niet."

Het is niet voor het eerst dat Lil' Kleine wegloopt van een show omdat er met bier wordt gegooid. In 2016 eiste de organisatie van een Limburgse kermis nog geld terug van de rapper, omdat hij ook toen een optreden voortijdig staakte vanwege rondvliegend bier.