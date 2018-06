Omroep WNL zoekt presenteertalent voor Goedemorgen Nederland

"Iedere keer als een presentatrice bij ons vertrekt, dan stromen de sollicitaties binnen", zegt Huisjes.

Eerder dit jaar zag hij Leonie ter Braak vertrekken naar SBS6 en Roos Moggré naar EenVandaag. Vrijdag werd bekend dat Vivienne van den Assem vanaf volgende maand achter de desk van RTL Boulevard plaatsneemt. "Ze heeft het ontzettend goed gedaan", zegt Huisjes.

Van een leegloop is geen sprake, meent de WNL-baas. Hij ziet vooral de zonnige kant van de doorstroming en noemt Goedemorgen Nederland een kweekvijver van talenten die allemaal doorstromen naar andere plekken in tv-land.

"Bijna elke dag een liveprogramma presenteren met veel gesprekken, een betere leerschool kun je niet krijgen", zegt Huisjes. "Een ochtendshow is een prachtige kans."

Duopresentatie

Hoewel dit jaar drie WNL-presentatrices afscheid hebben genomen, opent de publieke omroep slechts één vacature voor het nieuwe tv-seizoen. Huisjes: "We zaten wat ruim in ons jasje met meerdere gezichten. Dat losten we regelmatig op met een duopresentatie, maar dat hoeft niet."

Goedemorgen Nederland, dat momenteel een zomerstop heeft, keert in september terug op NPO 1. WNL is deze zomer te zien met een serie over geruchtmakende moordzaken en is bezig met een nieuwe serie over familiebedrijven. Rick Nieman maakt een nieuw seizoen van Haagse lobby.