Serie over lesbische twintiger Anne uitgezonden door NPO

Het gaat voorlopig om zes afleveringen van twaalf minuten. De exacte uitzenddata zijn nog niet bekend.

In Anne+ denkt de hoofdpersoon terug aan haar liefdes van de afgelopen vier jaar als studente in Amsterdam. De hoofdrol wordt gespeeld door Hanna van Vliet, die eerder te zien was in musicals als Fiddler on the Roof en De Tweeling en de film Oh Baby.

De jonge makers ontwikkelden het idee voor de serie vanwege de gebrekkige representatie van lesbische meisjes in de media. "In veel bestaande films en series wordt lesbisch zijn nog gepresenteerd als onderdeel van een probleem", zegt scenarist Maud Wiemeijer.

Regisseur Valerie Bisscheroux zocht naar eigen zeggen zelf vaak naar films en series waarin zij zichzelf gerepresenteerd voelde. "Drijfveer voor het maken van Anne+ is om jongeren overal ter wereld de beelden te bieden die wij in onze tienerjaren zo hard nodig hadden."