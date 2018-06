Harry Piekema en Mike Reus te zien in toneelstuk over hiv

De theatervoorstelling is onderdeel van het culturele programma van de Internationale Aidsconferentie die dit jaar in Amsterdam gehouden wordt.

Piekema, Reus en Sambo spelen drie vrienden die al jaren hiv-positief zijn en op Gran Canaria een villa delen die ze Poz Paradise hebben gedoopt. Begin jaren negentig, na de diagnose die een doodvonnis leek, kochten ze samen het huis om op een warme plek de laatste fase van hun leven af te wachten. Maar met de komst van nieuwe medicatie werd ook hun levensverwachting steeds bijgesteld. Hoe moeten ze hun toekomst invullen?

Naast de genoemde castleden zijn Frans Mulder en Doris Baaten in de wrange komedie over hiv te zien. De rest van de cast bestaat uit Huib Cluistra, Tim Teunissen en Harun Balci.

Interviews

Om de echtheid van het verhaal te waarborgen, is de voorstelling geschreven op basis van uitgebreide interviews met betrokkenen. Cohen wil met zijn stuk een modern Nederlands alternatief bieden voor aidsgerelateerde stukken als Angels in America, die op de Amerikaanse situatie in de jaren negentig focussen.

Poz Paradise gaat op dinsdag 24 juli in première in de Stadsschouwburg Amsterdam. Daar is de voorstelling tot en met 5 augustus te zien.