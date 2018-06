Youp van 't Hek voorzag geen ophef na grap over alcoholvrij bier Buckler

De Volkskrant heeft een reconstructie gemaakt van de affaire die Van 't Hek (64) in Nederland beroemd heeft gemaakt. De cabaretier zorgde er vrijwel eigenhandig voor dat het nieuwe biermerk heel snel van de markt verdween.

Buckler was één van de terugkerende onderwerpen in de eerste oudejaarsconference van Van 't Hek. De voorstelling is door meer dan drie miljoen kijkers gezien.

De show was een aanval op het burgermansbestaan. Na de oudejaarsconference ging het snel bergafwaarts met het imago van Buckler, tot Heineken het merk twee jaar later terugtrok.

Overvallen

Van 't Hek werd overvallen door het enorme succes van de uitzending op 31 december 1989. "Ik begreep het niet goed. Ik had nooit voorzien dat die Buckler-grappen zo zouden aanslaan", blikt hij in de krant terug.

Meer dan een grap was het voor de toen 35-jarige komiek ook niet. "Ik had geen bezwaar tegen Buckler of welk alcoholvrij bier dan ook, maar tegen het type dat het dronk: die zeikerige zwager of die schijtlollige schoonzoon."

Succes

Opvallend genoeg hield Buckler in andere landen wel stand. In Spanje, Frankrijk, Griekenland en Rusland was het merk jarenlang een groot succes. De cabaretier sprak later nog iemand uit de raad van bestuur van Heineken.

"Die vertelde mij dat mijn grappen over Buckler Heineken ook wel goed uitkwamen. Want dan konden ze zeggen dat het aan mij lag dat Buckler zo slecht werd verkocht. Ze hadden het zelf ruk geregeld, het was geen goed spul. Ik gaf alleen maar een duwtje, maar ze konden naar mij wijzen."