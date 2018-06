Ben Howard geeft twee extra shows in Nederland

De Britse singer-songwriter geeft op 7 juli ook al een optreden in AFAS Live in Amsterdam. Vanwege de grote vraag naar tickets is besloten twee extra shows aan te kondigen. De kaartverkoop begint vrijdag.

De optredens maken deel uit van Howards Europese tour. Eerder dit jaar bracht hij voor het eerst in ruim vier jaar tijd nieuwe muziek uit.

Voor een soloshow was de zanger in 2014 voor het laatst in Nederland. Hij stond toen drie keer in een uitverkochte Heineken Music Hall (nu AFAS Live, red.).

Wel speelde Howard met zijn vaste begeleidingsband onder de naam A Blaze of Feather nog op Lowlands in 2017.