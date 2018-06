Laatste uitzending Gerard Ekdom bij NPO Radio 2 op 29 juni

Ekdom presenteerde bijna drie jaar de ochtendshow op Radio 2. Hij stapt over naar Radio 10. "Als we dan toch weggaan, laten we er dan geen drama van maken, maar een feestje. Want het was een feest om het programma al die jaren te maken!"

De radio-dj kondigde in april zijn vertrek bij NPO Radio 2 aan. In september start hij bij zijn nieuwe werkgever, waar Lex Gaarthuis plek voor hem moet maken.

"Geloof me, dit soort beslissingen ligt me heel zwaar. Ik heb de commerciële boot vaak af gehouden, omdat het de tijd nog niet was. Maar nu ga ik het ijzer smeden terwijl het gloeiendheet is", aldus Ekdom eerder in een bericht op Facebook.