Honderden jongeren doen auditie voor popgroep Afrojack

Dj en producent Nick van de Wall, alias Afrojack, zoekt voor zijn popgroep zangers, rappers en dansers. Hoewel de eerste ronde een zangronde is, gaat het Afrojack vooral om passie. "Als bijvoorbeeld een danser zich aanmeldt, hoeft hij niet per se goed te kunnen zingen, als er maar passie vanaf straalt", vertelt zijn woordvoerder.

Deze maand worden ook in London, New York, Los Angeles, Taipei en Osaka audities gehouden. In juli zijn er nog audities in Tokio. De tweede ronde in Nederland wordt in juli in Hilversum gehouden.

Voor de derde ronde worden de aspirant-artiesten uit alle landen naar Tokio gevlogen, waar zij van 24 tot 31 augustus intensief worden getraind tot artiest. In die derde en laatste ronde wordt de uiteindelijke groep gekozen. "Er wordt vooral gekeken naar mensen die in een groep kunnen functioneren. Mensen die zichzelf beter vinden dan een ander, zullen het niet gaan halen", aldus de woordvoerder.

Presenteren

De uiteindelijke winnaars worden maandenlang getraind. Afrojack zal hun muziek produceren en in 2019 de groep presenteren aan het grote publiek.

Hij wil met de popgroep vooral jongeren helpen om succesvol te worden. "De wereld is over het algemeen meedogenloos, omdat iedereen voor zichzelf vecht", aldus Afrojack. "Maar ik ben in een positie waarin ik niet meer voor mezelf hoef te vechten, dus ik vind het juist leuk om jongere talenten te leren hoe alles werkt."