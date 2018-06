Serie Atlanta van Donald Glover krijgt derde seizoen

Glover is naast de bedenker ook de hoofdrolspeler in de serie. Atlanta gaat over twee neven die het als manager en rapper proberen te maken in de muziekwereld. De serie is in Nederland op de zender Fox te zien.

De aankondiging van het derde seizoen komt niet als een verrassing. De veelgeprezen serie Atlanta won na het eerste seizoen onder meer twee Emmy's, twee Golden Globes en een Critics' Choice Award.

Het tweede seizoen kreeg op recensieverzamelsite Rotten Tomatoes een nog hogere score: 99 procent 'vers', zoals een positief oordeel op deze site wordt genoemd.