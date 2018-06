Hoger beroep in drugszaak Frank Masmeijer uitgesteld

De drie geplande dagen in juni zijn volgens het hof te krap om de zaak met in totaal 32 verdachten te behandelen. Bovendien heeft een van de verdachten voor het eerst een verklaring afgelegd en heeft de verdediging nog geen kans gehad om daar op te reageren.

De rechtbank in Antwerpen veroordeelde Masmeijer vorig jaar tot acht jaar celstraf plus een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. Tegen hem was zeven jaar gevangenisstraf geëist. Masmeijer wil in hoger beroep zijn onschuld aantonen. Volgens hem is er geen bewijs voor de beschuldigingen.

Het hof in Antwerpen wil op 16 november met de zaak beginnen. De aanklager zal op die dag zijn eisen tegen de verdachten formuleren. De pleidooien van de verdediging staan gepland voor 29 en 30 november en 6 december.

Reactie Masmeijer

Masmeijer baalt van het uitstel van het hoger beroep van zijn rechtszaak. Via zijn Nederlandse advocaat Geert-Jan Knoops laat de voormalige showmaster weten het vooral vervelend te vinden dat de Belgische drugszaak blijft voortslepen.

Volgens Knoops hekelt Masmeijer de voortdurende onzekerheid, maar kan het uitstel ook gunstig uitpakken. De kans op strafkorting groeit namelijk als afronding van de strafzaak lang duurt.

Niet aanwezig

Masmeijer was donderdag niet bij de rechtszaak aanwezig. Hij is op vrije voeten, maar riskeert arrestatie als hij in België is.

Op advies van zijn advocaten is Masmeijer niet meer van plan om bij het hoger beroep aanwezig te zijn. Zijn aanwezigheid is niet vereist en bovendien is de tol te hoog als hij terug naar de gevangenis moet, aldus Knoops.