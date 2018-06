Songwriter Diane Warren voor miljoenen aangeklaagd om plagiaat

Volgens Greaves is zijn nummer Look Away door de band Chicago uitgebracht. Dit leverde de band een nummer 1-hit op.

Warren beweert dat ze het nummer heeft geschreven, maar de destijds veertienjarige Greaves denkt daar anders over. Hij wil daarom nu een schadevergoeding van 20 miljoen dollar (17 miljoen euro).

Tegen TMZ zegt Greaves dat hij "gelukkig niet wist" dat Chicago zo'n grote hit scoorde met zijn nummer en dat hij daarom pas dertig jaar na dato een aanklacht tegen de songwriter heeft ingediend.

Warren werd in 2001 geïntroduceerd in de Songwriters Hall of Fame en won voor haar werk onder meer een Golden Globe voor het nummer You Haven't Seen The Last of Me uit de film Burlesque. Ook kreeg ze een Grammy Award voor het nummer Because You Loved Me van Céline Dion.