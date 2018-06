Ex-Dolly Dots Esther Oosterbeek en Anita Heilker als duo het podium op

"Afgelopen jaar deden we samen mee aan De Slechtste Chauffeur Van Nederland VIPS. Daarop kwamen zo veel positieve reacties. Ook van zaaleigenaren die ons wilden hebben voor een optreden. Dat sprak ons wel aan", zegt Oosterbeek in een woensdag gepubliceerd interview met De Telegraaf. "Vandaar dat we vanaf vandaag beschikbaar zijn voor feesten en partijen."

Volgens Heilker staan de andere Dolly Dots, Angela Groothuizen, Angéla Kramers en Patty Zomer, achter het initiatief. "En dat voelt goed", zegt ze. Ria Brieffies, het zesde lid, is in 2009 overleden.

"Weet je wat het is? Door de jaren heen zijn er altijd aanvragen voor boekingen blijven binnenkomen. Esther en ik hebben altijd al een bijzondere klik gehad, al vanaf het begin. We zijn al meer dan dertig jaar vriendinnen, door dik en dun. Toen het idee kwam voor een duo met Esther, was ik direct dolenthousiast."

De Dolly Dots bestonden tussen 1979 en 1988. In 1998, 2007 en 2016 waren er reünies.