Hanna Bervoets en Antoinette Beumer in vakjury Film by the Sea

Naast Bervoets en Beumer zijn dat voormalig nieuwslezer Noraly Beyer, schrijver Alex Boogers, regisseur en scenarioschrijver Mike van Diem, schrijfster Marieke Lucas van Rijneveld en filmregisseur Sacha Polak.

Verder kondigde festivaldirecteur Leo Hannewijk dinsdag zijn vertrek aan. De twintigste editie van Film by the Sea in Vlissingen wordt zijn laatste.

"Ik ben er trots op dat Film by the Sea een toonaangevend festival op het gebied van film en literatuur is geworden met een landelijke bekendheid. Het is nu tijd om plaats te maken voor verjonging en vernieuwing", verklaart Hannewijk.

Film by the Sea vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 16 september.