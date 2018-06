Onderwateruitzending valt Ruud de Wild 'vies tegen'

De Wild in de Middag werd onder water gepresenteerd ter ere van Wereldmilieudag. "Het valt me vies tegen, moet ik zeggen", aldus De Wild tijdens het programma. "Het is soms benauwd, met die flessen onder water."

De dj wilde met zijn actie aandacht vragen voor de almaar stijgende zeespiegel en bijkomende problemen als plasticsoep. Hij belde met onder anderen Jesse Klaver van GroenLinks. "Ik schrik me na het doen van de boodschappen altijd weer een hoedje over al het eten dat is verpakt in plastic", zei de politicus.

De Wild vertelde eerder aan NU.nl dat hij zich maandenlang voorbereidde op de twee uur durende radioshow. Hij vond het meerdere uren onder water zijn, zonder een uitweg te hebben, het zwaarst.

"Lichamelijk is het redelijk zwaar geweest, maar je moet het ook niet overdrijven. Ik heb de marathon gelopen, dat was pas echt zwaar. Ik heb gekke dingen meegemaakt in mijn leven, die zijn veel zwaarder dan zo'n uitzending."