Frank Masmeijer overweegt hoger beroep in strafzaak bij te wonen

De oud-showmaster overweegt daarom de strafzaak bij het hof van beroep in Antwerpen zelf bij te wonen, ook al bestaat het risico dat hij direct zal worden aangehouden. Zijn advocaat Geert-Jan Knoops heeft dat dinsdag gezegd over de zaak die donderdag begint.

Masmeijer kreeg vorig jaar acht jaar celstraf en een boete van 48.000 euro opgelegd voor de invoer van een grote partij cocaïne via de haven van Antwerpen. Tegen hem was zeven jaar cel geëist.

De rechter in Antwerpen bepaalde dat hij direct terug moest naar de gevangenis, maar tot dusver is de voormalige tv-beroemdheid nog op vrije voeten. Knoops zegt dat Masmeijer in Nederland is en dat er ook niet om uitlevering is gevraagd. De kans bestaat dat hij in België meteen zal worden aangehouden, al kan het hof ook bepalen dat de verdachte de uitspraak in vrijheid mag afwachten.

Zware tijd

Knoops zegt dat Masmeijer zichzelf graag wil verdedigen, maar benadrukt dat die beslissing nog niet definitief genomen is. De zaak tegen in totaal 32 verdachten begint donderdag. Wanneer de zaak tegen Masmeijer aan de orde komt, is niet duidelijk.

De presentator van kijkcijferhits als Dinges en De Holidayshow heeft zijn rol bij de drugssmokkel altijd stellig ontkend. Ook in hoger beroep blijft de stelling dat er geen bewijs is voor zijn betrokkenheid, aldus Knoops die als adviseur bij de zaak betrokken is.

Als er toch een veroordeling uitrolt, hoopt de verdediging dat het hof gevoelig is voor de uitkomsten van een psychiatrisch rapport, met de conclusie dat Masmeijer in voorarrest een zware tijd heeft beleefd en dat de persoonlijke gevolgen groot zijn geweest.

Een uitspraak van het hof van beroep zal er niet eerder dan halverwege september zijn.