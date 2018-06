De 12 van Oldenheim krijgt tweede seizoen met andere personages

Films & Series Cas Jansen blij dat mensen einde van 12 van Oldenheim niet verklapt hebben De serie is al bijna een jaar te zien via Videoland, maar vanaf 1 april wordt de dramaserie De 12 van Oldenheim ook uitgezonden op RTL 4. Hoofdrolspeler Cas Jansen is daarom blij dat mensen het einde nog niet verklapt hebben.