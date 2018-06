Humberto Tan wilde nooit concurrentie verslaan

"Voor de zender misschien, maar voor mij was nooit het doel om de concurrentie te verslaan. Alsof je geen bestaansrecht hebt als je niet wint."

"In die vijf jaar was het eerste jaar ver boven verwachting", gaat hij verder. "De volgende twee, drie jaar conform of boven verwachting en het laatste jaar was eronder. Maar per saldo ben ik erg trots."

Tan is bezig aan zijn laatste week als presentator van de talkshow. Als het programma stopt, is het bijna vijf jaar op televisie uitgezonden. Bij de start wilde Tan slechts december halen. Zestig afleveringen was het eerste doel, maar dat werden er snel meer. De teller eindigt op meer dan duizend.

"Ik ben erin gegaan met het idee: als ik december haal ben ik blij. Dat waren zestig afleveringen. Dat is al heel veel hè?"

Bataclan

Terugkijkend op de afgelopen jaren ziet Tan vele hoogtepunten. Zo ruilden hij en zijn team de studio, eerst het American Hotel en later het Schiller Hotel in Amsterdam, in voor verschillende speciale uitzendingen. Onder meer de Ziggo Dome, het Rijksmuseum, de RAI en Carré waren het decor van Late Night.

"Vijftig waren het er. Dat zijn dingen die je bijna vergeet. Ik kan me ook de uitzending met de overlevenden uit Bataclan herinneren, of de ouders van de vermiste meisjes in Panama die aan tafel zaten en de uitzending met Thé Lau. Ik kijk naar het programma als geheel maar dat waren sterke momenten."

Afscheid

Sinds vorig jaar verloor Late Night steeds meer kijkers, iets wat Tan zeer aan het hart ging. "Of ik het mijzelf aanreken? Zeker. Ik ben als presentator medeverantwoordelijk voor het programma. Ja, toen moesten we er harder aan trekken."

Afscheid genomen werd er maandag al een beetje. Met de medewerkers van Late Night werd er samen ontbeten en al voorzichtig teruggekeken. Dat zal de komende week ook nog het geval zijn. Humberto wordt elke dag door zijn team verrast. "Ik heb er zin in. Ik ga zitten en dan zie ik wie er zijn."

Na vrijdag zal er een periode van relatieve rust komen voor Tan. Missen zal hij Late Night niet direct, denkt hij. "Er gaat een moment komen dat dat wel zo is. Waarschijnlijk in september. Eerst deze week nog afmaken, de opnames van Dance Dance Dance beginnen en daarna vakantie."