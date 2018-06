Kanye West rapt over bipolariteit als superkracht

"Het is geen handicap, ik ben een superheld", rapt West over zijn mentale problemen. De veertigjarige rapper werd in 2016 opgenomen vanwege een mentale inzinking, volgens zijn woordvoerder destijds werd die veroorzaakt door uitputting.

West gaf donderdagavond een 'luisterfeest' waarop zijn nieuwe plaat voor het eerst te horen was. De rapper had een afgelegen ranch in Wyoming afgehuurd. Daar liet hij op een grasveld een groot kampvuur bouwen, waar de genodigden zich om konden scharen terwijl ze luisterden naar zijn nieuwe muziek. Onder anderen Nicki Minaj, Chris Rock, Jonah Hill, 2 Chainz, Fabolous, Nas, Pusha T en Kid Cudi waren aanwezig.

Ye is al te horen op de streamingsdiensten zoals Spotify. Op de plaat gaat het ook over de #metoo-beweging, zijn controversiële Twitter-tirade, zijn opmerking over slavernij, de overval op zijn vrouw Kim Kardashian en Tristan Thompson, de vreemdgaande vriend van schoonzus Khloé Kardashian.